W Biełgorodzie na zachodzie Rosji już kolejny dzień słychać syreny i eksplozje. We wtorek rano na miasto i jego okolice spadły rakiety, niszcząc budynki i samochody, wywołując pożary. Według niezależnych źródeł w ataku zostały ranne co najmniej trzy osoby.

Rosyjscy ochotnicy kontratakują. Walczą dla Ukrainy

Gubernator dodał, że w ciągu ostatniego tygodnia w wyniku ukraińskiego ostrzału 16 osób zginęło, a 98 zostało rannych. Poinformował również, że "w wyniku ostrzału Sił Zbrojnych Ukrainy" dzieci zostaną wywiezione do innych regionów Rosji. Według Gładkowa ewakuacja dzieci rozpocznie się 22 marca. Pojadą one m.in. do Penzy, Tambowa i Kaługi.