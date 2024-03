Ukraina. Tak Rosja broni mostu Krymskiego

- Zaczynają zamykać most Krymski . Sprawdzają wszystko. Ruch uliczny zatrzymuje się na kilka godzin. Używają zasłon dymnych, aby nie można było zarejestrować, w jaki sposób rozmieszczona jest ich obrona przeciwlotnicza. To pokazuje, że ten most jest dla nich bardzo ważny - opisywał.

Wojna na Ukrainie. Most Krymski głównym celem

Most Krymski od linii frontu w najbliższym punkcie oddziela obecnie ok. 250 km. Jeszcze niedawno Ukraina praktycznie nie dysponowała bronią zdolną do precyzyjnych ataków na takie odległości. To zmieniło się w ostatnich miesiącach po dostawach m.in. pocisków Storm Shadow.