Wojna w Ukrainie. Rosjanie nie zwalniają tempa. Zajęli kolejne miejscowości

Wojna w Ukrainie. Moskwa przygotowuje się do ofensywy

Zakłada się również, że do ataku okupanci wykorzystają sporą liczbę sprzętu wojskowego, m.in. bojowe wozy piechoty, a także czołgi i inne pojazdy. Związane jest to z charakterystyką terenu, przez który muszą przedostać się Rosjanie. W większości są to stepy, które dają możliwość dogodnej obserwacji i przygotowania do obrony przez Ukraińców.