Wojna w Ukrainie. Rosjanie przygotowują kolejną ofensywę

Zdaniem Fedorenki, rosyjscy dowódcy chcą wykorzystać ostatnie dni dobrej pogody, by maksymalnie zbliżyć się do Charkowa i dać sobie możliwość ostrzału miasta. Do realizacji takiego planu potrzebne jest jednak zdobycie Wołoczańska, co uniemożliwiają ukraińscy obrońcy.