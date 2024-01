"Dziś jesteśmy gotowi przewieźć was do Starego Oskola i Gubkina, gdzie przenocujecie w w miarę komfortowych warunkach, w ciepłych i bezpiecznych pokojach. Będziecie tam tak długo, jak będzie to konieczne" - napisał Wiaczesław Gładkow. Gubernator obwodu biełgorodzkiego w Rosji poinformował mieszkańców o trudnej sytuacji i możliwej ewakuacji kilkadziesią kilometrów linii frontu.