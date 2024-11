Rosjanie chcą przeciąć szlak logistyczny. Ukraińcy mogą znaleźć się w kotle

Rosjanie nie odpuszczają i wzmagają ataki w rejonie miasta Kurachowe. Okupanci chcą teraz dotrzeć do trasy Kurachowe - Zaporoże i przeciąć szlak logistyczny. Zdaniem analityka wojskowego Denysa Popowycza Rosjanie prawdopodobnie szykują się do zorganizowanie tzw. kotła. Jeśli dojdzie do okrążenia wojsk ukraińskich, będą one musiały się wycofać.