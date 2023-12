Jak informuje dowódca Wojsk Lądowych Ołeksandr Syrski najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie we wschodniej części kraju . To tam rosyjskie wojska prowadzą nieprzerwane ataki na kilku kierunkach jednocześnie.

Generał Syrski podkreślił, że dowódcy podjęli niezbędne działania, aby zapewnić stabilność obrony i nie dopuścić do przerwania linii frontu. Jednocześnie zastosowano ruchy, które mają zracjonalizować wykorzystywanie amunicji.

Wojna w Ukrainie. 89 starć bojowych w ciągu doby

Sztab Generalny Ukrainy w najnowszym komunikacie poinformował o 89 starciach bojowych, do jakich doszło w ciągu ostatniej doby . Najwięcej ataków ukraińska armia przyjęła w rejonie Awdijiwki, gdzie Rosjanie starają się zamknąć obrońców w okrążeniu .

Skuteczne szturmy przeprowadzono także z miejscowości Wodiane na Siewerna . Choć znajdujące się tam jednostki zdobyły niewielki fragment pól, to najprawdopodobniej w ciągu najbliższych godzin spróbują ataku wzdłuż drogi prowadzącej do miejscowości Siewierne.

Obecnie dystans pozostały do zamknięcia okrążenia to nieco ponad pięć kilometrów, co wskazywałoby, że wszystkie drogi zaopatrzeniowe dla Awdijiwki są obecnie pod rosyjską kontrolą ogniową.