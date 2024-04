Wojska Rosji i Tadżykistanu zakończyły kilkudniowe wspólne ćwiczenia . Miały na celu przećwiczenie scenariuszy ataków zagranicznych bojowników oraz nielegalnych grup zbrojnych. Tadżykistan dzieli długą granicę z Afganistanem , w którym operują oddziały tzw. Państwa Islamskiego (IS).

Do przeprowadzonego w marcu zamachu terrorystycznego pod Moskwą przyznało się Państwo Islamskie prowincji Chorasan , czyli afgańskie skrzydło terrorystycznego ugrupowania IS. W ataku zginęło wówczas ponad 140 osób. Jak podano, celem ćwiczeń było "zniszczenie grup terrorystycznych". Rosja i Tadżykistan są członkami sojuszu bezpieczeństwa byłych państw radzieckich, a Rosja utrzymuje bazę wojskową w tym kraju.

Tadżykistan zaprzecza Rosji. W tle zamach pod Moskwą

W ostatnich tygodniach iskrzyło między Rosją a Tadżykistanem. Po ataku terrorystycznym na Crocus City Hall Moskwa oświadczyła, że w zorganizowanie i przeprowadzenie zamachu zaangażowani byli obywatele tego państwa. W odpowiedzi na stanowisko Kremla MSW w Duszanbe zaprzeczyło , jakoby Tadżycy brali udział w operacji. Jak podkreślono w komunikacie, dwóch obywateli tego państwa, którym zarzuca się uczestnictwo w ataku, w listopadzie 2023 r. powróciło do kraju i od tamtej pory przebywają oni w swoim miejscu zamieszkania.

Rosja. Nagonka na Tadżyków po zamachu pod Moskwą

Po zamachu terrorystycznym, do którego doszło 22 marca pod Moskwą, w Rosji nastąpiła fala dyskryminacji, zatrzymań, pobić i deportacji migrantów zarobkowych z Azji Centralnej, głównie Tadżyków. Prześladowania te odbywają się zarówno na poziomie władz, jak też wśród społeczeństwa - dochodzi do pobić migrantów, klienci rezygnują z usług przewozowych, gdy dowiadują się, że kierowcą jest Tadżyk itd.

Portal Radia Swoboda twierdzi jednak, że wkrótce skala prześladowań i represji zmniejszy się, a nawet zniknie . Rosja co prawda odgraża się, że wprowadzi obowiązek wizowy dla obywateli Tadżykistanu (choć zrobiła to Turcja ), lecz jednak prawdopodobnie nie zrobi tego, ponieważ zmaga się z "rozpaczliwym niedoborem siły roboczej".

9 kwietnia Ministerstwo Pracy w Duszanbe opublikowało listę ośmiu rosyjskich firm z trzema tysiącami wakatów dla obywateli Tadżykistanu, co jest wyraźnym sygnałem, że oba kraje obawiają się ucieczki Tadżyków z Rosji, a to nie leży w interesie żadnego z tych państw. Tadżykistan nie jest w stanie zapewnić miejsc pracy potencjalnym dziesiątkom tysięcy osób, gdyby te zdecydowały się wrócić do kraju.