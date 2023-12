O nowej taktyce Rosjan poinformował w rozmowie z ukraińską agencją informacyjną Ukrinform Szef Sumskiej Obwodowej Administracji Państwowej Wołodymyr Artiuch . Przekazał on, że w rejonie granic obwodu sumskiego na północno-wschodniej Ukrainie nasiliły się ataki grup dywersyjnych i zwiadowczych.

Ukraiński wojskowy ostrzega: Rosjanie zmienili taktykę, intensyfikują działania

- To sugeruje, że rosyjskie jednostki wkroczyły na nasz odcinek frontu. Teraz działają w ten sposób: od pięciu do dziesięciu osób wchodzi na nasze terytorium, wysadza i zabija. To są siły specjalne - zawyrokował Artiuch. Szef administracji państwowej zwrócił uwagę, że oprócz zabijania cywilów i wojskowych Rosjanie mają jeszcze jedno zadanie. - Wpływać na stan moralny i psychiczny zarówno wojskowych, jak i cywilów - ocenił.