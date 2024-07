Niemiecki generał wprost. "Atak Rosji całkiem prawdopodobny"

- Pytanie tak naprawdę dotyczy tego, kiedy i w jakim formacie to się stanie - powiedział Reiterowicz. Wyraził przekonanie, że jeżeli Rosja odniesie zwycięstwo lub przynajmniej częściowo osiągnie swoje cele w Ukrainie, to wystarczy, aby Kreml utrzymał retorykę zwycięstwa nad Sojuszem, co doprowadzi do wewnętrznego podziału i regionalnych konfliktów w Europie.