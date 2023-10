Jak wyjaśnił polityk zrobił to " w trosce o bezpieczeństwo kraju ". Jednocześnie podkreślono, że decyzja nie musi oznaczać planowania testów bomby jądrowej na terytorium Rosji .

Zaledwie kilka godzin później zupełnie inne zdanie przedstawił deputowany Dumy Państwowej Andrij Gurulow z putinowskiej partii Jedna Rosja . Polityk na antenie telewizji Rosja 1 wezwał Rosjan do przygotowania się na konflikt nuklearny.

- Kiedy dzisiaj mówimy, że wojna nie będzie nuklearna, z pewnością kłamiemy. Musimy być gotowi na wszystko. I przez to wszystko dzisiaj rozumiemy, kim są nasi przyjaciele, sojusznicy, sympatycy, jakkolwiek by to nazwać - stwierdził.