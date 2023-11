Rosja. Traktat o zakazie prób nuklearnych wypowiedziany

Podczas obrad nad ustawą Wołodin przekazał, że USA poprzez przedstawiciela w ONZ prosili Rosjan, by nie przyjmowali ustawy .

- Nasze głosowanie będzie odpowiedzią na ich chamskie podejście do ich obowiązków, związanych z utrzymywaniem globalnego bezpieczeństwa - mówił, cytowany przez rosyjski serwis Interfax.

Rosja. Wypowiedzenie traktatu zapowiadał Władimir Putin