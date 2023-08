Rosja wściekła po decyzji członka NATO. "Eskalacja konfliktu"

W poniedziałek zarówno Dania, jak i Holandia ogłosiły, że przekażą Kijowowi myśliwce. - F-16 nie pomogą natychmiast w wysiłkach wojennych - mówił premier Holandii Mark Rutte, który spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - Jest to długoterminowe zobowiązanie ze strony Holandii. Chcemy, aby były aktywne operacyjne tak szybko, jak to możliwe. Nie w następnym miesiącu - to niemożliwe - ale miejmy nadzieję, że niedługo potem - powiedział szef rządu.