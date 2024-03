Rosja kończy budowę portu wojskowego w mieście Oczamczyra w samozwańczej Republice Abchazji. Gruzińskie władze, przeciwne inwestycji, obawiają się, że miejsce to może być celem ataków Sił Zbrojnych Ukrainy, co doprowadzi do wciągnięcia kraju w wojnę. - Dotrzemy do nich, wszędzie - przekonuje Wołodymyr Zełenski, zapowiadając ewentualne ataki odwetowe.