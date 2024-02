Rosja użyła nowego pocisku. Duże zagrożenie dla Ukrainy

Rosja użyła pocisku Cyrkon po raz pierwszy. "Specyficzne oznaczenia"

W aktualizacji wywiadowczej podkreślono również, że mogący osiągać prędkość do 9 Machów i mający efektywny zasięg do 1000 km Cyrkon został skonstruowany z myślą o rosyjskiej marynarce wojennej. Jednak ze względu na brak okrętów na Morzu Czarnym, o których wiadomo, że mogłyby przenosić ten pocisk, budzi to wątpliwości i pytania związane ze sposobem jego wystrzelenia.

W treści komunikatu podano możliwość, iż do tego celu został przystosowany K-300, rosyjski lądowy system służący do obrony wybrzeża. "Jeśli jego użycie zostanie potwierdzone, byłoby to poważnym wyzwaniem dla ukraińskiej obrony powietrznej ze względu na jego szybkość i zwrotność" - napisano, dodając, że jest możliwe, że Rosjanie testują nowy system broni w realnym środowisku konfliktu w celu uzyskania pewności co do niego i zademonstrowania możliwości.