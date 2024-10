- Dlatego nie planujemy iść na skróty , zbliżając się do naszego celu (inflacyjnego - red.) 4 proc. - podkreśliła. Szefowa R osyjskiego Banku Centralnego argumentowała za restrykcyjną polityką monetarną jako "nieuniknioną reakcją na to, co dzieje się w gospodarce".

Rosja szykuje się na zaciskanie pasa. "Bardziej drastyczne zmiany"

W ubiegły piątek Rosyjski Bank Centralny poinformował, że wzrost cen we wrześniu wyniósł 9,8 proc. rok do roku, w porównaniu z 7,5 proc. w sierpniu. W tym samym okresie inflacja bazowa wzrosła natomiast do 9,1 proc. z 7,7 proc. Władze banku zaktualizowały również prognozę rocznej inflacji do 8-8,5 proc. do końca 2024 r. Wynik korekty jest znacznie wyższy niż wskazywała wcześniejsza prognoza inflacji w Rosji na ten rok (6,5-7 proc.).