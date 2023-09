Nie był to pierwszy ukraiński atak wymierzony w centrum dowodzenia Rosjan na tyłach. Dotąd jednak niszczono co najwyżej dowództwa szczebla armijnego. Z różną skutecznością, na pewno wyższą od rosyjskiej - Rosjanom bowiem przez półtora roku wojny nie udało się "upolować" żadnego ukraińskiego generała, ani na tyłach, ani na polu walki. Skąd ta asymetria?

Wodzowie nie walczą

Już po miesiącu zmagań w Ukrainie media informowały o śmierci siedmiu rosyjskich generałów i co najmniej kilkunastu pułkowników. Był to pogrom bez precedensu w historii współczesnych konfliktów , podczas których nie zdarzyło się, by tak wysocy dowódcy ginęli tak licznie, w tak krótkim czasie.

Listę otworzył Magomied Tuszajew , bliski współpracownik Razmana Kadyrowa. Tuszajew to generał tytularny (w armii rosyjskiej dosłużył się pułkownika), ale Witalij Gierasimow (nie mylić z Walerijem), pierwszy zastępca dowódcy 41. Armii, to już generał "prawdziwy". Tak jak Andriej Kolesnikow , dowódca 29. Armii, oraz Andriej Suchowiecki , kolejny zastępca dowódcy 41. Armii. Następny zabity przez Ukraińców generał, Oleg Mitiajew , dowodził elitarną 150. Dywizją Strzelecką. Jego los podzielił również gen. Jakow Riezancew ze sztabu 49. Armii.

Ukraińcy korzystają z okazji

Dość wspomnieć absurdalne czystki w korpusie oficerskim z końca lat 30. XX w., które tak brutalnie osłabiły Armię Czerwoną w przededniu starcia z Wehrmachtem. "Ludzi u nas mnóstwo", mawiał Józef Stalin, mając na myśli także kandydatów na generałów. Trzeba było milionów ofiar, by ilość przerodziła się w jakość, co i tak nie przyniosło zmiany paradygmatu, bo na czele armii w 1945 r. stał Gieorgij Żukow, bezwzględny wobec podwładnych niezależnie od stopnia.

Na to wszystko nakładał się istotny rys kulturowy - zakorzenione przekonanie o wadze osobistego przykładu. Podrywanie żołnierzy do boju wymagało wielkiej odwagi - to kwestia bezdyskusyjna - lecz wchodząc głębiej, dostrzeżemy mniej chwalebne składowe tej postawy. Rosyjskiemu wojsku często brakowało motywacji do narażania życia. Miliony czerwonoarmistów, które poddały się Niemcom w 1941 r., nie zrobiły tego wyłącznie ze strachu czy niemocy, ale też z niechęci do walki za państwo i ustrój, które kojarzyły im się z terrorem, wyzyskiem, biedą, śmiercią i powszechną nieufnością. Dopiero gdy Niemcy objawili się jako bestie, przysłowiowy "Iwan" stał się dla nich śmiertelnym zagrożeniem.