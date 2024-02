Ukraińskie media, powołując się na analizę "The New York Times", piszą o " najbardziej niebezpiecznej sytuacji od początku wojny ". Mowa o walkach na froncie w obwodzie donieckim po tym, jak Ukraińcy postanowili wycofać się z Awdijiwki.

W ostatnich miesiącach to właśnie w rejonie tego miasta toczyły się najbardziej zacięte walki. Nowy głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski 17 lutego przekazał, że podjął decyzję o wyjściu wojsk ukraińskich z miasta. Jak argumentowano, ruiny miasta zamieszkiwanego niegdyś przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi opuszczono z uwagi na "sytuację operacyjną" oraz by uniknąć okrążenia i chronić życie żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ruszają z atakiem w pięciu kierunkach?

Ukraina straciła Awdijiwkę i inicjatywę? Powodem brak odpowiedniego wsparcia z Zachodu

Niedobór sprzętu i obawy związane z patem ws. nowego pomocowego pakietu USA miały zmusić siły ukraińskie do rozproszenia personelu i broni na całym froncie, co prawdopodobnie zachęciło Kreml, by wykorzystać sytuację - wynika z analizy ISW, w której czytamy także, że przejęta przez Rosjan inicjatywa i braki sprzętowe uniemożliwią Ukrainie przygotowanie się do wznowienia działań kontrofensywnych.