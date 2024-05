Rosja rzuciła oskarżenia. Jest reakcja ze strony Ukrainy

"Wygląda na to, że budynek w Biełgorodzie został wysadzony w powietrze . Na nagraniu nie widać spadających obiektów , co oznacza, że wszystkie oskarżenia Rosjan o ostrzał dokonany przez Siły Zbrojne Ukrainy w tym momencie nie odpowiadają rzeczywistości " - wskazał, zamieszczając wideo, na którym widać eksplozję dolnej części budynku .

Zawalony budynek w Biełgorodzie. "To przypomina prowokację"

" To przypomina prowokację Rosji albo informacyjną prowokację z rozdmuchaniem sytuacji , by uzasadnić dalsze ataki na domy cywilne w ukraińskich miastach" - zaznaczył.

Jak dodał, to mógł być wybuch, który teraz rosyjska propaganda "przerabia" na ostrzał, by pasowało do jej narracji.