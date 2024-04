Według amerykańskich analityków, najbardziej prawdopodobnym kierunkiem uderzenia będzie rejon zdobytej kilka tygodni temu Awdijiwki w obwodzie donieckim . To tam najłatwiej będzie przetransportować dużą liczbę czołgów i innego sprzętu ciężkiego.

Jednocześnie podkreślono, że choć szturm może być wyjątkowo zmasowany, to Ukraińcy powinni być dobrze przygotowani na przyjęcie tego uderzenia i zatrzymanie ofensywy.

"Zdolność Ukrainy do obrony przed ofensywą, zwłaszcza w pobliżu Awdijiwki, gdzie siły ukraińskie zostały zmuszone do szybkiego wycofania na nowe pozycje obronne, po utracie zaludnionego obszaru, jest pozytywnym wskaźnikiem zdolności Sił Zbrojnych do obrony przez przyszłym atakiem rosyjskim i spodziewają operacją ofensywną" - stwierdzono.