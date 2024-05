Prezydent Rosji Władimir Putin jasno określił swoje stanowisko w sprawie rozmów pokojowych z Ukrainą. Stwierdził, że Moskwa utrzymuje pełną gotowość do negocjacji, stawia jednak jeden warunek.

Chodzi o zachowanie obszarów zajętych w czasie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Putin kilkukrotnie podkreślał również, że to Kijów wycofał się z rozmów, a nie Moskwa.

Przywódca Rosji w swojej wypowiedzi nawiązał także do pojawienia się wojsk francuskich na terytorium Ukrainy . - Pomoc ze strony Francji może doprowadzić do konfliktu na skalę globalną - ocenił.

Władimir Putin o rozmowach pokojowych. Mówił o Francji

- Francuscy najemnicy przebywają w Ukrainie od dłuższego czasu, a pojawienie się tam regularnych sił zbrojnych to kolejny krok w stronę globalnego konfliktu - oznajmił Władimir Putin.

Do słów przywódcy Rosji odniosły się francuskie władze, które nie wykluczyły podobnych ruchów w przyszłości. Paryż utrzymuje jednak, że do tej pory taka decyzja nie zapadła. Francja zaprzeczyła również rosyjskim zarzutom o rzekomym stacjonowaniu francuskich najemników w Ukrainie.

Negocjacje pokojowe Ukrainy z Rosją. Zełenski wprost

Na rozwiązanie proponowane przez Rosję nie zamierza godzić się jednak Wołodymyr Zełenski, który podczas wizyty w Madrycie po raz kolejny zadeklarował, że nie zasiądzie do stołu negocjacyjnego, dopóki z ukraińskiej ziemi nie wycofa się ostatni żołnierz wojsk najeźdźczych .

- Musimy podjąć współpracę i wywierać presję , nie tylko na Rosję, ale także na naszych partnerów, by dali nam szansę na obronę - powiedział prezydent Ukrainy podczas swojej wizyty w Madrycie.

We wtorek rosyjskie władze zadeklarowały, że jeśli Ukraina będzie gotowa, wyrażą chęć powrotu do dalszych rozmów prowadzących do pokoju.