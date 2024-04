Rosja ostrzega Europę. "Odpowiedź z naszej strony będzie bardzo ostra"

Walentyna Matwijenko: To zniszczy zaufanie do światowej gospodarki

W ocenie Walentyny Matwijenko przejęcie aktywów byłoby "bezprecedensowym krokiem w historii świata, który po prostu zniszczy światową gospodarkę". - To zniszczy zaufanie do światowej gospodarki. I oczywiście jest to całkowicie nielegalne - dodała.