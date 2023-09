Strategiczne manewry wojskowe Zapad standardowo powinny odbyć się we wrześniu . Organizowane są co dwa lata i angażują znaczne zasoby - żołnierzy i sprzętu armii rosyjskiej i białoruskiej.

Strach przed ukraińską kontrofensywą

- Odwołanie ćwiczeń Zapad to dość jasny sygnał, że Rosjanie bardzo poważnie podchodzą do trwającej kontrofensywy na południu Ukrainy. Zapewne generałowie przekazali ministerstwu, że żołnierze powinni znajdować się w pełnej gotowości do przerzucenia w teren walk, a przesunięcie ich na Białoruś znacznie by to opóźniło - podkreśla.