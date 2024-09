Wojna będzie kosztować jeszcze więcej. Rosja wyda fortunę

Agencja dotarła do projektu trzyletniego budżetu Federacji Rosyjskiej, z którego wynika, że Moskwa planuje w 2025 roku zwiększyć wydatki na obronność do 142 miliardów dolarów (blisko 546 mld złotych), co stanowi 6,2 proc. produktu krajowego brutto. Propozycja ma wkrótce trafić do rosyjskiej Dumy.