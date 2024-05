Z danych opublikowanych przez brytyjski "The Independent" wynika jednak, że przeprawa z Rosji na okupowany Krym nie działa tak, jak jeszcze kilka miesięcy temu.

Ukraina-Rosja. Most Krymski praktycznie nieużywany

Dziennik informuje, że po wielokrotnych atakach Ukrainy na most Moskwa ograniczyła ruch na łączniku wybudowanym w 2014 roku, co ma potwierdzać analiza zdjęć satelitarnych firmy Maxar wykonana przez redakcję i Molfar - największą prywatną agencję wywiadowczą Ukrainy.

Dnieprzańska agencja wywiadowcza twierdzi, że Kreml ograniczył korzystanie z mostu po 17 lipca 2023 roku, kiedy Kijów wysadził odcinek drogi samochodowej i linii kolejowej. - To trasa wykorzystywana do zasilania wojny w amunicję, a dzieje się to codziennie i militaryzuje Półwysep Krymski - uzasadniał wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski.