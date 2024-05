Prorosyjskie władze okupowanego obwodu zaporoskiego wydały dekret przygotowujący ludność do poboru - wynika z informacji Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. "To sposób na zaspokojenie potrzeb do pozyskania większej liczby żołnierzy do walki" - czytamy w raporcie. Resort podkreśla, że znacząca część przedwojennej populacji opuściła region, a Kreml kontynuuje tam prowadzenie "bezlitosnej polityki rusyfikacji".