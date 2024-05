Siergiej Ławrow pojawił się przed przedstawicielami Rady Federacji w związku z propozycją ponownego powołania go na stanowisko szefa resortu spraw zagranicznych . Polityk na początku kariery związany z Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego, pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 9 marca 2009 roku .

W związku z marcowymi wyborami prezydenckimi w Rosji , Rada Federacji i Duma Państwowa, za rekomendacją Władimira Putina , powołuje nowych ministrów w rządzie Michaiła Miszustina . Wszystko wskazuje na to, że Siergiej Ławrow utrzyma swoje stanowisko na kolejne lata.

- Wszyscy cieszymy się, że prezydent Rosji Władimir Władimirowicz Putin nominował Siergieja Ławrowa . Wszyscy dobre go znamy - mówiła przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwienko podkreślając jednocześnie, że nominacja potwierdza ciągłość rosyjskiej polityki zagranicznej, która przynosi korzyści dla kraju.

Wojna na Ukrainie. Siergiej Ławrow o starciu z Zachodem

Według Siergieja Ławrowa widać wyraźnie, że kraje członkowskie NATO dążą do bezpośredniego starcia z Rosją.

- Jeśli kraje zachodnie chcą rozwiązać kryzys ukraiński na polu bitwy to Moskwa jest na to gotowa - stwierdził.

- Mają do tego prawo. J eśli chcą być na polu bitwy, to będą na polu bitwy - dodał.

Dyplomata odniósł się także do organizowanej w Szwajcarii konferencji dotyczącej planu pokojowego. Na wydarzenie nie zostali zaproszeni przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, co zdaniem Ławrowa, jasno wskazuje, że wydarzenie "sprowadzi się jedynie do postawienia ultimatum wobec Moskwy".