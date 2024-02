Minister obrony Białorusi Wiktar Chrenin udzielił wywiadu telewizji Rossija-24. W trakcie rozmowy podkreślił, że jego resort oraz wywiad wojskowy posiadają informacje wskazujące na przygotowania krajów NATO do konfliktu zbrojnego .

- Widzimy, jak aktywnie prowadzone jest, przeciwko Białorusi, rozpoznanie na wszystkich frontach. Obejmuje to rozpoznanie radiowe i samoloty, zarówno załogowe, jak i bezzałogowce. Codziennie od pięciu do dziewięciu lotów bojowych. Obejmuje to także rozpoznanie kosmiczne. Widzimy także, jak wykazywane jest aktywne zainteresowanie naszymi obozami i bazami wojskowymi - dodał.