Rosja grozi Francji. W tle słowa Emmanuela Macrona i wojna w Ukrainie

- Udział francuskiego personelu wojskowego w konflikcie ukraińskim oficjalnie uczyni Francję jego stroną , co nieuchronnie znacznie zwiększy ryzyko starcia dwóch mocarstw nuklearnych - wspomniał Studennikow.

Studennikow odniósł się tym samym do głośnych słów francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który zapowiedział możliwość wysłania francuskich żołnierzy na Ukrainę , a nawet wspomniał o wysłaniu żołnierzy NATO.

Francuski prezydent mówił, że chociaż europejskie państwa nie doszły jeszcze do konsensusu w tej sprawie, to "niczego nie można wykluczyć".

Wojna na Ukrainie. Francja "legalnym celem"? Rosja wprost

Według Studennikowa w przypadku dołączenia do konfliktu francuskich wojsk kraj ten stanie się dla Kremla "legalnym celem" .

- Chcielibyśmy mieć nadzieję, że we francuskich elitach rządzących jest, jeśli nie rozsądek - coraz trudniej na to liczyć - to przynajmniej instynkt samozachowawczy, tak czy inaczej, będziemy gotowi na każdy rozwój wydarzeń - podkreślił.