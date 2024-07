O inicjatywie Rosjan w Donbasie pisze także "The New York Times", analizując, że najeźdźca przełamuje tam "pęknięcia w obronie" Ukraińców i robi postępy. Zdaniem autorów tekstu zdobycie kilku wiosek może odzwierciedlać zdolności Rosji do wykorzystywania braków w ukraińskich liniach defensywnych.