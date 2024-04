Niepokojące doniesienia Instytutu Studiów nad Wojną. Think tank przytacza ustalenia Politico, według których prezydent Ukrainy w grudniu 2023 r. powiedział spikerowi Izby Reprezentantów Mike’owi Johnsonowi , że bez nowej pomocy z USA ukraińskie wojska są w stanie "utrzymywać się" na froncie do marca albo kwietnia 2024 r.

Ukraina. Rosja chce wykorzystać czas. "Oczekiwane znaczne zdobycze"

"Przybycie pomocy z USA w najbliższych tygodniach pozwoli Ukraińcom rozwiązać obecne bieżące braki materiałowe i ograniczyć postępy działań ofensywnych agresora, a Rosja nie wydają się intensyfikować swoje wysiłki, by zdestabilizować obronę ukraińską i osiągnąć zdobycze terytorialne przed dotarciem amerykańskiej pomocy wojskowej" - ocenia ISW w najnowszym raporcie.

Według cytowanych przez "Financial Times" dwóch źródeł w ukraińskim wywiadzie Rosja planuje wykorzystać obecne operacje do przygotowania gruntu pod dużą letnią ofensywę (pod koniec maja lub w czerwcu). Według opinii zachodniego źródła Rosjanie mogą dokonać "przełomów taktycznych", ale nie pokonają ukraińskiej obrony.

Szanse na korzyści taktyczne Rosjanie mają w rejonie Awdijiwki, w tym przez będące ostatnio ich celem zdobycie Czasiw Jaru. Nie umożliwi to jednak istotnego operacyjnie wkroczenia na dalsze tereny, nie mówiąc już o doprowadzeniu do załamania ukraińskiej obrony w obwodzie donieckim.

Ukraina oczekuje na pomoc USA. "Rosjanie wydają się intensyfikować wysiłki"

W ocenie ekspertów ISW dobrze zaopatrzone siły ukraińskie prawdopodobnie będą zdolne do tego, by zapobiec znacznym rosyjskim postępom w trakcie oczekiwanej letniej ofensywy, chociaż wojska wroga na pewno będą dyskontować niektóre przewagi i adaptację, by stworzyć istotne zagrożenie dla Ukrainy.