Teraz rosyjscy dyplomaci chcą, by ich kraj został ponownie wybrany do Rady , na nową trzyletnią kadencję. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w przyszłym miesiącu.

BBC dotarło do dokumentu przedstawiającego stanowisko rosyjskiej dyplomacji w tej sprawie. Rosja zapewnia w nim, że jest w stanie znaleźć "odpowiednie rozwiązania w kwestiach praw człowieka" . Rosjanie chcą też, by "rada przestała być instrumentem, który służy woli politycznej kilku państw".

Rosjanie przekonują, że chcą dialogu opartego na wzajemnym szacunku

We wspólnym raporcie UN Watch, Human Right Foundation oraz Raoul Wallenberg Centre for Human Rights wskazano, że ponowny wybór Rosji do Rady: "przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego i wysłałoby sygnał, że ONZ nie traktuje poważnie pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej zbrodnie w Ukrainie".