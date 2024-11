Rosja chce rozbioru Ukrainy. Media: Plan trafi do Trumpa

Włączenie części obwodów bezpośrednio do Rosji, z innych stworzenie marionetkowego państwa kontrolowanego przez Kreml, a pozostała, zachodnia część Ukrainy miałaby trafić w ręce jej sąsiadów, w tym Polski - taki plan, zdaniem ukraińskich mediów, nakreśliła Moskwa. Dokument, do którego dotarł wywiad Kijowa, miałby w przyszłym roku trafić do Białego Domu, gdzie będzie urzędował Donald Trump.