Rosja utworzy kopułę ochronną nad obwodem zaporoskim

Rosja: Putin ma plany wobec Donbasu i "Noworosji"

Od tej pory na zaanektowanych terytoriach Rosja osadziła swoją marionetkową władzę , wysiedlając antyrosyjską ludność lub zmuszając ją do przyjęcia rosyjskich paszportów. Obszary te nazywa "Noworosją".

Pod koniec stycznia Putin zwrócił uwagę na "odrodzenie" Donbasu i "Noworosji". Zauważył, że kompleksowy program rozwoju nowych regionów już działa. - Do 2030 r. Doniecka i Ługańska Republika Ludowa, obwód chersoński i zaporoski powinny w kluczowych obszarach osiągnąć średnią rosyjską - zapowiedział Putin. Rosyjski przywódca wezwał m.in. duże banki, by przestały bać się sankcji i wkroczyły do nowych regionów Rosji.