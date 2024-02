Rosja milczała ws. drugiej rocznicy wojny na Ukrainie

Ponadto Putin stracił tak wielu żołnierzy na froncie, że kolejnych ochotników szukano w więzieniach oferując im "wymazanie" wyroku w zamian za walkę. Takie osoby trafiały do Grupy Wagnera , którą początkowo dowodził Jewgienij Prigożyn .

Według ekspertów między innymi to właśnie stosunek do mobilizacji przyczynił się do braku komentarza ws. rocznicy wybuchu wojny. Specjaliści sądzą, że Władimir Putin ma świadomość, iż druga fala mobilizacji nie cieszyłaby się poparciem w społeczeństwie i obawia się, że taki ruch wywołałby szerokie niezadowolenie.