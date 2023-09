Rzecznik charkowskiego SBU, Vladislav Abdula, poinformował we wpisie na Facebooku , że kobieta już wcześniej dostarczała Rosjanom informacje. Posłużyły one m.in. do koordynacji ataku rakietowego na fabrykę, w której pracowała zatrzymana .

Nie jest to pierwszy raz, gdy ukraińskie służby zatrzymują własnych obywateli za współpracę z wywiadem rosyjskim . Również w obwodzie charkowskim Ukraiński kontrwywiad zatrzymał w zeszłym roku kobietę, która dostarczała Rosjanom dane dotyczące lokalizacji sprzętu wojskowego, a także infrastruktury strategicznej konieczne do przeprowadzenia ataków rakietowych. Winna została dziś skazana na karę 11 lat pozbawienia wolności .

Szpieg w Polsce

Do zatrzymań szpiegów dochodziło też w Polsce. W pierwszych dniach wojny w Przemyślu polscy funkcjonariusze zatrzymali hiszpańskiego dziennikarza, któremu następnie postawiono zarzuty szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej. Urodzony w Moskwie Hiszpan miał podawać się za dziennikarza, wykorzystując swoje przywileje, by dotrzeć do informacji, które według ABW mogły mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo Polski. Zatrzymany do dziś przebywa w polskim areszcie.