Rewolucja w rosyjskiej armii. "Do końca wojny farta nie wystarczy"

We wrześniu ubiegłego roku, a zatem kilka tygodni po śmierci przywódcy wagnerowców Jewgienija Prigożyna w katastrofie lotniczej, więźniów zaczęto wcielać do nowych oddziałów szturmowych o nazwie Sztorm-V (w odróżnieniu od wcześniejszych Sztorm-Z). Obowiązują tam zupełnie nowe reguły .

Skazani Rosjanie na froncie. "Bądź gotów na najgorsze"

"Stary, jeśli teraz podpiszesz kontrakt, to bądź gotów na śmierć. Wcześniej jeszcze dało się to jakoś odbębnić. Pół roku można przetrzymać, ale do końca wojny farta nie wystarczy na pewno. Ja już zrozumiałem, że nie dotrwam" - napisał na jednym z czatów internetowych Siergiej, były więzień walczący od października 2023 roku w oddziale Sztorm-V. Jego wypowiedź przytoczyła BBC.

Najemnicy na wojnie. Realia "służby" wagnerowców

Wagnerowcy mieli być wykorzystywani do szturmów na miasta Sołedar i Bachmut w obwodzie donieckim. Według licznych relacji rzucano ich do walki bez wsparcia artylerii i jednostek pancernych - po to by wykryć pozycje wojsk ukraińskich.