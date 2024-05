Zachodni sojusznicy zaapelowali do ukraińskiego prezydenta, aby ten nie wywierał nadmiernej presji . Chęć przystąpienia Ukrainy do NATO jest niezaprzeczalna, ale integracja i ewentualne członkostwo wymaga czasu.

Tymczasem Wołodymyr Zełenski miał domagać się "niemożliwego" - wynika ze źródeł "The Telegraph". Kijów chce przedstawienia jasnych ram czasowych wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tej sytuacji cierpliwość stracili przywódcy USA i Niemiec . Waszyngton i Berlin "zdecydowanie ostrzegły" ukraińską głowę państwa.

NATO. Sceptycyzm wśród państw ws. dołączenia Ukrainy

- Oni (Stany Zjednoczone - red.) są bardzo sceptyczni co do dalszych postępów Ukrainy na drodze do pełnego członkostwa w NATO w tym roku - wskazał jeden z rozmówców brytyjskiego dziennika.