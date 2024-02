Reagują na ruch Zełenskiego. Rzecznik Kremla niewzruszony

- Zwolnienie Walerija Załużnego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy nie zmieni przebiegu specjalnej operacji wojskowej Rosji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.). Nie sądzimy, by był to czynnik mogący zmienić przebieg walk. Będzie to trwało (wojna - red.) dopóki cele nie zostaną osiągnięte - stwierdził.