O wykorzystaniu skonfiskowanych rosyjskich aktywów mówił także sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jak podkreślił podczas swojej wizyty w Kijowie, władze w Waszyngtonie aktywnie pracują nad przekazaniem tych środków do Kijowa .

Ramzan Kadyrow namawia do ataku na Estonię

Do sprawy przekazania rosyjskich aktywów do Kijowa odniósł się na swoim kanale w mediach społecznościowych przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow. Polityk otwarcie stwierdził, że wykonanie zapisów ustawy przyjętej przez parlament Estonii powinno być sygnałem do natychmiastowej reakcji w postaci ostrzału rakietowego.