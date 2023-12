Zdaniem czeczeńskiego przywódcy, obecnie nie ma możliwości szybkiego doprowadzenia do końca wojny i nie jest to związane ze skuteczną obroną Sił Zbrojnych Ukrainy. Polityk jest przekonany, że wojska rosyjskie znajdujące się na terytorium Ukrainy mają za zadanie nie niszczyć miast i infrastruktury.

W swojej wypowiedzi Kadyrow podkreślił, że gdyby to on był głównodowodzącym Rosjan w wojnie, to już dawno stolica Ukrainy - Kijów - byłaby zajęta.