- Dotychczas art. 5 został użyty tylko raz, po atakach z 11 września. Wszyscy wtedy wsparliśmy USA, a Polska wysłała oddział do prowincji Ghazni w Afganistanie (...). Nie wysłaliśmy za to rachunku do Waszyngtonu - powiedział w telewizji Bloomberg minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski pytany o to, co wyborcze zwycięstwo Donalda Trumpa może oznaczać dla Polski. - Sojusz wojskowy nie jest sąsiedzką firmą ochroniarską - dodał.