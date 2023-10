Putina nazywają "tatą". Tak rodzi się "moda" na Rosję

Afryka zapatrzona w Putina. Nazywają go "tatą"

Jak wskazują specjaliści, powody są co najmniej dwa. - Rosyjska flaga stała się symbolem oporu w Afryce Zachodniej, kojarzonym z nastrojami antyzachodnimi i antyfrancuskimi - wyjaśnił Kyle Walter z firmy technologicznej Logically, cytowany przez "The New York Times".