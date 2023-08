BRICS. Putin: Działania Rosji mają na celu zakończenie wojny

Rosyjski dyktator nawiązał oczywiście do wojny w Ukrainie i zaznaczył, że Rosja chce ją zakończyć. Odnosząc się do sytuacji w Ukrainie Putin posłużył się określeniem "wojna", a nie jak zawsze "specjalna operacja wojskowa" i wskazał, kto według niego jest odpowiedzialny za wszystko, co ma miejsce w sąsiednim kraju.