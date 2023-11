Władimir Putin o konflikcie z Ukrainą. "Powiedziałbym: czy oszalałeś?"

- Gdyby przed 2014 rokiem powiedzieli mi, że jest to możliwe, powiedziałbym: oszalałeś? - stwierdził przywódca Rosji, za którym w marcu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania w związku z wojną w Ukrainie. - Ale przyznaję, że ludzie nie poszli za mną, nie rozumieli, co się dzieje i oczywiście mieli prawo do posiadania własnego stanowiska, własnego punktu widzenia - uzupełnił prezydent.

Według Putina "trzeba patrzeć nie na to, co ludzie mówią, ale na to, co robią". - Jeżeli ta działalność jest związana ze szkodzeniem własnemu krajowi, własnemu narodowi, taka działalność też ma miejsce, widzimy to, tantiemy są przekazywane gdzieś, powiedzmy, wrogowi, to jest jedna historia. Jeśli jest to tylko opinia, punkt widzenia, ocena sytuacji - to inna historia - mgliście tłumaczył rosyjski przywódca i dodał, że kluczowym czynnikiem konfliktu były nastroje społeczne i tożsamość narodowa mieszkańców spornych terytoriów.