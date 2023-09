Putin wezwał Kadyrowa na Kreml. "Zrealizujemy plan w 100 procentach"

- Zanim zacznę mówić o republice, chciałbym wspomnieć o tym, co robimy od początków Północnego Okręgu Wojskowego do dnia dzisiejszego. Chcieliśmy pochwalić twoje umiejętności humanitarne, jak i wojskowe - przekonywał Kadyrow.

Potwierdzenie, że żyje

- Wszyscy wiemy, że Kadyrow od dłuższego czasu jest chory. Może to być, że tak powiem, przeciąganie jego powolnego usuwania, ale może to oznaczać, że faktycznie był chory. Dziś próbują go jakoś zatrzymać przez pewien czasu, do momentu opracowania w Czeczenii innego planu budowy władzy - twierdził.