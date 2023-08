Władimir Putin spotkał się z dowódcami wojskowymi wysokiej rangi w mieście Rostów nad Donem na południu Rosji - przekazuje agencja Reutera, cytując komunikaty rosyjskich mediów państwowych. To tam znajduje się kwatera główna dowództwa wojsk rosyjskich prowadzących "specjalną operację wojskową" (w taki sposób Rosjanie nazywają rozpoczętą przez siebie napastniczą wojnę przeciwko Ukrainie - red.).

Putin w Rostowie nad Donem. Wysłuchał sprawozdania o sytuacji na froncie

Putin ma wybrać się do Turcji. "Szansa, by pokazać, że nie jest w międzynarodowej izolacji"

Wcześniej w tym tygodniu Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych zwracał uwagę na to, że jest możliwe, iż Władimir Putin w najbliższym czasie odwiedzi Turcję. Według niego ta wizyta ma być możliwością dla rosyjskiego przywódcy, by pokazać, że "nie jest w izolacji międzynarodowej".

Jeśli Władimir Putin pojedzie do Turcji, będzie to pierwsza wizyta w kraju należącym do NATO od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę - podkreślił Heraszczenko.