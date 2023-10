"Putin trzyma się ostatnich rzeczy, które mogą go uratować". Ben Wallace o pozycji Rosji

Polityk swoje przewidywania opublikował w formie felietonu dla "The Telegraph". Zdaniem Wallaca kremlowski dyktator zdaje sobie sprawę z wyjątkowo trudnego położenia, jednak " desparacko trzyma się ostatnich rzeczy, które mogą go uratować ". Mowa o czasie i podziale społeczności międzynarodowej.

- Ta wojna jest do wygrania. Władimir Putin poniesie porażkę. Romantyzm, egoizm i zemsta skłoniły go do inwazji na Ukrainę i to będzie jego zguba. Jego armia straciła ponad 2500 czołgów, 6500 pojazdów opancerzonych i prawie 300 000 ludzi zabitych lub rannych. Żaden dowódca, który prowadził główne jednostki rosyjskie na Ukrainę, nie pozostał już na miejscu - podkreśla.