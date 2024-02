Rosja. Władimir Putin podpisał ustawę

Lista rozszerzyła się o "publiczne rozpowszechnianie ewidentnie fałszywych informacji o użyciu rosyjskich sił zbrojnych lub o rosyjskich organach państwowych sprawujących władzę" oraz "publiczne wezwania do prowadzenia działań skierowanych przeciwko państwu bezpieczeństwo". Mowa o przestępstwach popełnionych "dla korzyści osobistych".

Nowe zapisy zakładają, że skazany na podstawie artykułów nie może zostać pozbawiony całego majątku , a jedynie środków zdobytych albo wykorzystanych do działań przeciwko "bezpieczeństwu narodowemu Rosji".

Ustawa zakłada, że działania wymierzone w bezpieczeństwo narodowe Rosji obejmują popełnienie co najmniej jednego przestępstwa opisanego w artykułach. Odnosi się to do działalności najemniczej, ludobójstwa, dezercji, niesubordynacji, wręczaniu i przyjmowaniu łapówek oraz wymuszeniu haraczy. "Na liście znajduje się łącznie ponad 30 artykułów" - czytamy.