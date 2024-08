Atak na obwód kurski. Putin wyznaczył byłego ochroniarza do nadzorowania sytuacji

Prokremlowski kanał w mediach społecznościowych Politsatirka zauważył, że doświadczenie Diumina, "zwłaszcza od czasu aneksji Krymu , może okazać się kluczowe w koordynacji wysiłków obronnych" Federacji Rosyjskiej. Z kolei we wtorek rano na prorosyjskim profilu w sieci, prowadzonym przez byłego rzecznika rosyjskiego MON stwierdzono, że powierzenie Diuminowi nowego zadania to przejaw niezadowolenia Putina z przywódców armii i sił bezpieczeństwa .

"Mianowanie Aleksieja Diumina na stanowisko wyższego urzędnika z pełnym zakresem uprawnień do radzenia sobie z kryzysem operacyjnym w obwodzie kurskim jest oznaką tego, że organy ścigania samodzielnie i bez interwencji ze strony Moskwy okazały się niezdolne do rozwiązania problemów" - podkreślono we wpisie. Dodano również, że jest to "przejęcie pełnej kontroli nad sytuacją przez ekipę Putina".